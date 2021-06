Lionel Messi góllal kezdte a Copa Americát, de Guillermo Maripan kifogott rajta, és Argentína nem tudott nyerni.

Messi még soha nem nyert trófeát Argentínával - eltekintve a 2008-as olimpiai aranytól. Hétfőn este Argentína Chile ellen kezdte meg a Copa America sorozatot. Messi az első félidőben egy remek gólt szerzett szabadrúgásból, de a második játékrészben nem a tervek szerint alakultak a dolgok sem neki, sem a csapatnak.

Maripan megakadályozta a Barcelona sztárjának a tizenhatoson belülre való betörését, mielőtt túljutott volna rajta egy mozdulattal, amellyel a 33 éves játékos korábban sok védőt megszégyenített.

Guillermo Maripan going all Lionel Messi on Messi (well, ignoring the subsequent pass that is). pic.twitter.com/1s6uwNhFOp

is this your goat? maripan doesn't respect he showed messi how it should be done pic.twitter.com/xzp1IeQ2Vh