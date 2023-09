A Bild úgy értesült, hogy a német szövetség elgondolkodott Hans-Dieter Flick leváltásán, erre pedig akkor kerítenének sort, ha a válogatott nem hozza az elvárt eredményeket a Japán és Franciaország elleni találkozókon.



Nincs jó formában a Nationalelf, hiszen legutóbbi négy meccsükön nem tudtak nyerni (Belgium, Ukrajna, Lengyelország és Kolumbia ellen).

A válogatott számára különösen fontos lenne a jó forma, hiszen jövő nyáron ők rendezik az eb-t, ahová a legjobb állapotban kellene megérkeznie a csapatnak.

Ha az eredmények tükrében a DFB Flick menesztése mellett dönt, a Bild szerint három jelölt neve szerepel a kalapban: Julian Nagelsmann, Oliver Glasner és Matthias Sammer.

