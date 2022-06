Szikrázott a levegő Erling Haaland és Alexander Milosevic között a Svédország-Norvégia Nemzetek Ligája találkozón.



A norvégok Erling Haaland bravúrjaival 2-1-re győzték le a házigazdákat, a fiatal sztár azonban azt állítja nem emiatt maradt emlékezetes számára az összecsapás. Haaland szerint az ellenfél csapatát erősítő Milosevic többször is beszólt neki.



"Először k*rvának nevezett, és nyugodtan mondhatom, hogy nem vagyok az" - mesélte Haaland a TV2-nek.



"Másodszorra azt mondta, hogy el fogja törni a lábamat. Aztán másfél perc múlva gólt szereztem. Ez jó volt."



A norvég játékos Milosevic előtt ünnepelte második találatát, majd elnémította a svéd szurkolókat. Milosevic egészen másként emlékezett vissza a találkozón történtekre és azt állította, esélye sem volt ellenfelét trágár kifejezésekkel illetni.



"Nem én mondtam" - mondta Milosevic.



„Elég durva kijelentés, amit mond, mert én nem beszélek norvégul, ő pedig nem svédül, így nem tudom, hogyan kommunikáltunk volna."



"Nem beszélek angolul a pályán, ezért furcsa, hogy olyan dolgokat mond, amelyeket én nem mondtam."



A védő azt is kijelentette, nem volt feszültség kettőjük közt a mérkőzés során.



"Nem, nem igazán, hogy teljesen őszinte legyek, játszottam olyan játékosokkal, akikre sokkal dühösebb voltam" - mondta.



Eközben Haaland továbbra is megállíthatatlan. A csatár néhány napja a szerbek ellen talált be, most pedig a svédek ellen duplázott, így már 18 gólnál jár a válogatott színeiben, úgy, hogy mindössze 19-szer lépett pályára.

Borítókép: Michael Campanella/Getty Images