A Brazil válogatott továbbra is hosszútávon keresi edzőjét, és ha csak egy mód van rá, Carlo Ancelottit szeretnék meggyőzni, hogy érdemes elvállalnia a Selecao irányítását. Ugyanakkor ez nem lesz könnyű feladat, mert az olasz szakember nemrég kijelentette, hogy ha elégedettek vele, akár tíz évre is aláírna a spanyol fővárosban.

Ha ő nemet mond, akár José Mouriho is képbe kerülhet, mutat rá a The Athletic. A portugál tavaly Európa Konferencialigát nyert az AS Romával, idén pedig a Bajnokok Ligája indulást is kiharcolhatja a farkasokkal, miközben az Európa Ligában is harcban áll a győzelemért – a Feyenoord ellen kell 0-1-ről fordítaniuk hazai környezetben csütörtökön.

Carlo Ancelotti a szezon vége előtt semmiről nem akar tárgyalni, mert csak a habfehérek Bajnokok Ligája és Spanyol kupa győzelmére koncentrál, míg a Special One esetében a braziloknak több másik kérővel, így akár a szaúdiakkal is meg kell küzdenie a tárgyalóasztalnál.



