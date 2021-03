Daniel James, a walesi labdarúgó-válogatott alapembere támogatja, hogy a másodedző Robert Page irányítsa a csapatot az Európa-bajnokságon, amennyiben addig nem oldódik meg a szövetségi kapitány Ryan Giggs rendőrségi ügye.

Giggst tavaly ősszel családi erőszak vádjával vették őrizetbe, a novemberi és a márciusi meccseken sem ülhetett a kispadon, és májusig biztos nem kezdheti újra a munkát, miután meghosszabbították a vele szemben folytatott eljárást. Akkor mindössze hat hét választja majd el a walesieket első mérkőzésükig a kontinensbajnokságon. A válogatotton azonban nem érződik a szövetségi kapitány hiánya, hiszen ebben az időszakban hat meccsükből négyet megnyertek és csak egy alkalommal szenvedtek vereséget.

A Manchester United 23 éves szélsője - aki kedden győztes gólt szerzett a csehek elleni 1-0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn - kiemelte: Robert Page remek edző és nagyszerűen látja el ideiglenes feladatát.

"Ő és segítője, Albert Stuivenberg hihetetlen hatással van ránk, ami megmutatkozik a játékunkban" - nyilatkozta James. Arra a kérdésre pedig, miszerint ez a felállás akár az Eb-n is megmaradhatna, azt válaszolta, hogy "igen, határozottan".



Fotó: Joe Prior/Visionhaus

James kiemelte a 46 éves Page fontos szerepét, aki már korábban is a csapat és a stáb szerves részét képezte. A munkából már akkor is nagy részt vállalt, amikor Giggs még a csapatnál volt, így a beugró szerep elvállalását követően nem is történt semmi lényegi változás.

"Csak ugyanazt a munkát végezte, mint korábban. Tőlünk pedig jó visszajelzés kap. Ő, Albert és a stáb elképesztő" - mondta a játékos.

Wales a Belgiumban elszenvedett 3-1-es vereséggel kezdte meg szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban, amit a csehek elleni hazai győzelemmel folytatott. James hangsúlyozta: csalódás lett volna számukra egyetlen ponttal vagy pont nélkül zárni a márciusi selejtezőket, így viszont versenyben tudtak maradni. A walesiek az egy mérkőzéssel többet játszó csehektől egy, míg a belgáktól négy ponttal vannak lemaradva. A tavalyról nyárra halasztott Eb-n Wales Svájccal, Törökországgal és Olaszországgal szerepel majd egy csoportban, mérkőzéseit Bakuban és Rómában játssza.

Borítókép: Naomi Baker/Getty Images