Franz Beckenbauer szerint a 6-0-s vereség ellenére Joachim Löwnek, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának maradnia kell a posztján, de vissza kell hoznia a csapatba Thomas Müllert.

A Nationalelffel játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnok, 75 éves szakember erről a Bild című lapnak beszélt.



"Thomas Müller felrázná a válogatottat. Mint ahogy teszi azt a Bayern Münchenben is a mérkőzések nehéz időszakaiban" - véli Beckenbauer. - "De Löwnek természetesen maradnia kell és felkészítenie a csapatot az Európa-bajnokságra. Ez a meccs végülis még a javára is válhat, tapasztalatot szerzett."



A németek kedden Sevillában kaptak ki 6-0-ra a spanyoloktól a Nemzetek Ligájában, tétmérkőzésen ez volt a gárda történetének legsúlyosabb veresége.



"A válogatott egy nagy semmit mutatott. Totális lefagyás. Most rajtunk nevet a világ, de szerencsére ilyen kudarc ritkán fordul elő. Úgyhogy nem kell túlzásokba esni" - fogalmazott Beckenbauer.

Borítókép: Daniel Gonzales Acuna/picture alliance via Getty Images