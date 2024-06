A brazil labdarúgó-válogatott kapusa, Alisson a Mexikói elleni 3-2-re megnyert felkészülési mérkőzésen 110-es mezt viselt. Sokan talán azt gondolták első blikkre azért, mert a Liverpool hálóőre 110. alkalommal lépett pályára a Selecaoban, de nem ez a valódi ok, ugyanis 64-szeres válogatottnak mondhatja magát. A csapatkapitány Alisson azért viselt ilyen különleges mezt, mert a brazil nemzeti együttes 110 éves ebben az esztendőben. Egészen pontosan szeptemberben lesz majd 110 éve, hogy a Selecao lejátszotta első mérkőzését, 1914. szeptember 20-án 3-0-ra kaptak ki Argentína ellen.

Alisson - Brazil’s Number 110



Captaining the team and wearing a special shirt number on the 110th anniversary of the Seleção pic.twitter.com/S2tXRdkV6E