Gareth Southgate eddig nem tudott csúcsra jutni az angol válogatottal, de minden lehetősége megvan erre.

Olaszország ellen a 2024-es EB selejtezőit is megkezdik a háromoroszlánosok, és az újságírók arra voltak kíváncsiak, a kontinensviadal után is ő marad-e a kapitány.

„Nos, ez attól függ megnyerjük-e a serleget. Óvatosnak kell lenned játékosként, mert hajlamos vagy azt gondolni, hogy úgy is lesz lehetőséged még pár év múlva, csakhogy ez veszélyes. Természetes, ha ez jár a fejedben, de egy sérülés, a formahanyatlás, az új arcok feltűnése a te helyzetedre is hatással lehet, sosem veheted készpénznek a meghívót. Nyilván, az idősebbek már tudják, hogy az óra ketyeg, de mindenki másnak is észben kell tartania ezt.”

„Szeretnék jövőre is olyan helyzetben lenni, hogy a folytatásról beszélhessünk.”

Az angol válogatott Olaszország után Ukrajnával találkozik, ha valamelyik meccsen sikert aratnak, az lehet Southgate 50. győzelme a válogatott élén, amire eddig csak három szövetségi kapitány volt képes a szigetországiakkal.



