A 2000-es labdarúgó Európa-bajnokság történelmi volt, ugyanis a torna fennállása során először több nemzet kapta meg a házigazda szerepét. A Belgium és Hollandia által rendezett 16 csapatos esemény házigazdái automatikusan részvételi lehetőséget kaptak, a 14 további résztvevő ugyanakkor selejtezők útján jutott el a 200 június 10-e és július 2-a között zajló eseményre.

A magyar válogatott selejtezőcsoportjából – a 7. csoportból – Románia és Portugália szerepelhetett a kontinenstornán, a mieink 4. helyezettként lemaradtak a viadalról, csakúgy mint az előttünk záró Szlovákia, valamint a mögöttünk végző Azerbajdzsán és Liechtenstein duója.

A torna egyik nagy szenzációját Portugália szolgáltatta, veretlenül nyerve az A-csoportot, többek között a németeket is két vállra fektetve, ráadásul 3-0-val, Sérgio Conceição mesterhármasának is köszönhetően. Ha ez nem mutatta volna a luzitánok játékerejét, Anglia 3-2-es felülmúlása – 0-2-ről – szintén jelezte kvalitásaikat.

Belgium már a csoportkörben „elszállt”, lévén a B-csoport harmadikjaként zárt, Olaszország és Törökország mögött. A másik rendező a papírformának megfelelően 8 közé jutott a D-csoportból – a vb-győztes franciákkal együtt, az egymás elleni csoportmérkőzést a hollandok nyerték. A D-jelű négyes új negatív rekordot is hozott: Dánia három vereséggel, 0 lőtt és 8 kapott góllal esett ki, ami a valaha volt addigi legrosszabb csoportteljesítmény volt az Eb-ken. A C-csoport küzdelmei hozták az egyik legemlékezetesebb csörtét, ugyanis bár a jugoszlávok a 75. percben még 3-2-re vezettek Spanyolországgal szemben, két kései spanyol találat 4-3-as spanyol sikert eredményezett, hogy végül mindkét csapat továbbjusson a negyeddöntőbe.

A legjobb 8 között Olaszország és Portugália is megőrizte makulátlan mérlegét, Románia és Törökország bánatára, míg a hollandok 6-1-gyel lépték le a jugókat. Franciaország a spanyolok fölött aratott 2-1-es diadal révén jutott 4 közé, méghozzá úgy, hogy Raúl tizenegyest rontott a hajrában.

Az egyik elődöntőben az olaszok drámai mérkőzésen ejtették ki a házigazda Hollandiát. A találkozó hőse Francesco Toldo volt, aki előbb a rendes játékidőben megítélt két hazai büntető közül is hárítottegyet, majd a tíz emberrel kiharcolt büntetőpárbajban további kettőt. Nem is rossz valakitől, aki csak Buffon sérülése miatt lett első számú kapusa a Squadra Azzurának. A másik elődöntőben Portugália is drámai körülmények közepette búcsúzott, hiszen a ráadás 117. percében értékesített Zinedine Zidane-büntető kellett a vb-címvédő sikeréhez. A tizenegyes megítélését hevesen vitató dél-európai játékosok közül többeket hosszasan eltiltották a tornát követően a sporttárs inzultálása, lökdösése miatt.

A tornát végül Franciaország nyerte, a fináléban Olaszországot legyűrve 2-1 arányban, David Trezeguet aranygóljával, amihez persze az is kellett, hogy a rendes játékidő legvégén, a 94. percben Sylvain Wiltord egalizáljon. Ezzel a franciák lettek az első olyan válogatott, amely világbajnokként tudott Eruópa-bajnoki címet szerezi.

A torna legszebb góljának Stefano Fiore Belgiumnak lőtt bombáját választották brit kollágáink, Kluivert a franciáknak, illetve Zidane a spanyoloknak lőtt találatát megelőzve.

(Fotó: Michael Mayhew/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)