Az UEFA 275 millió fontos követeléssel áll a klubok és bajnokságok elé, amennyiben elhalasztják a 2020-as Európa-bajnokság megrendezését.

Az európai labdarúgó élet teljesen leállt a koronavírus járvány miatt, és kevés az esély, hogy nyárig bármelyik bajnokság folytatódna.

Ezért az is előfordulhat, hogy a kontinensviadalt el kell halasztani, hogy a klubok befejezhessék a hazai bajnokságot.

Már számos ötlet felmerült, mikor rendezhetnék meg az Eb-t, ezek közül a két legvalószínűbb, hogy ezév végén decemberben lenne, míg a másik, hogy átviszik 2021 nyarára.

David Ornstein az atletic újságírója szerint az UEFA a halasztás miatt 275 millió fontos követeléssel állhat a klubok és ligák elé, amennyiben azért csúszik az Európa-bajnokság mert a csapatok még a hazájuk bajnokságában küzdenek.

Welcome to our stores: Teespring: https://teespring.com/stores/khaild-10 Amazon: https://www.amazon.com/shop/khalid10 =======================================...