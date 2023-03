A Tottenham kapusa, Hugo Lloris a katari világbajnokság után bejelentette visszavonulását a francia válogatottól, és ugyanígy tett Raphael Varane is, akit legfőbb esélyesként emlegettek utódjaként.

Didier Deschamps, akinek csapata heroikus küzdelemben maradt alul Argentínával szemben tizenegyesekkel a tornán, a döntőben mesterhármasig jutó Kylian Mbappét is lehetséges utódként említette.

„Kylian is egy a jelöltek közül, de mindenkivel beszélnem kell, mielőtt meghozom a döntésem. Ha megnézzük a szempontokat, több hasonlóan karakteres játékosunk is van. Kapitánynak lenni felelősség, több kötelezettséggel is jár. Elsőként a játékosokat szeretném tájékoztatni majd.”

A válogatott menedzsere arról is beszélt, hogy mindenképp egyetlen emberre szeretné bízni ezt a feladatot, aki vezér szeretne lenni és meg is felel az elvásároknak.



