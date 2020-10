Kevin de Bruyne elhagyta a belga labdarúgó-válogatottat, és visszatér klubjához, a Manchester Cityhez.

A 29 éves középpályásról a belga nemzeti együttes közösségi oldalán jelentette be, hogy nincs játékra alkalmas állapotban, ezért visszatér egyesületéhez.

UPDATE: @DeBruyneKev returned to his club. He couldn't be fit enough to play against Iceland.