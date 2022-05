A CONI bizottság egykori tagja, Franco Chimenti szerint Olaszországnak még van esélye a vb-n való részvételre, ha Ecuadort eltiltják.

Olaszország hatalmas meglepetésre ismét nem jutott ki a világbajnokságra, miután márciusban 1-0-ra kikapott Észak-Macedóniától a rájátszás elődöntőjében. Franco Chimenti, az olasz golfszövetség jelenlegi elnöke és a CONI bizottság egykori tagja azonban konkrét esélyt lát arra, hogy az Azzurri novemberben pályára léphessen Katarban.

„Még mindig van arra esély, hogy látjuk Olaszországot a világbajnokságon, és erre nagyobb az esély, mint azt sokan gondolnák. Úgy tűnik, Ecuador olyan játékost játszatott, akit nem lehetett volna. Ha ez így volt, akkor egy másik ország váltja őket, és a FIFA szabályai szerint a FIFA-rangsor legmagasabban jegyzett válogatottjának kell lennie, aki jelenleg Olaszország” - mondta a GR Parlamento-nak a La Repubblica-nak.

FIFA’s disciplinary committee will hear the Byron Castillo case — which could jeopardize Ecuador’s place at World Cup.



In statement, FIFA also mentions that Peru is “invited” to get involved.



Story from last week: https://t.co/UCnPuZClbi pic.twitter.com/HUdPi7QtC9