Nehéz döntés előtt áll Didier Deschamps, akinek hosszútávon kellene megtalálnia a Francia labdarúgó válogatott következő kapitányát. Hugo Lloris visszavonult a világbajnokság után, később Raphael Varane is bedobta a törölközőt.

A L’Equipe legfrissebb információi szerint a menedzser szeretné alaposan átgondolni a döntését és a jelöltekkel is elbeszélgetni, de ha hihetünk a lapnak, a befutó Kylian Mbappé. Mellette szól klasszisa a pályán és kora is, valamint, hogy valódi vezére már így is katari világbajnokságon ezüstérmek szerzett nemzeti együttesnek.

A Le Figaro viszont már arról ír, ha valóban a párizsiak ásza kapja meg a karszalagot, a 117 fellépésén 42 gólt szerző Antoine Griezmann alaposan megfontolja a válogatottság lemondását, mert szerinte ő lenne a tökéletes utód.

„Mindent megtettem Franciaországért és Deschampsért” – mondta korábban az Atletico Madrid csatára.

A franciák a 2024-es Európa Bajnokság selejtezőinek első két meccsét Írország és Hollandia ellen játsszák, ahova már az új csapatkapitány vezetheti ki a kékeket.



