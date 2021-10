Az Egyesült Államok 1-0-ra kikapott Panamában az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség (CONCACAF) világbajnoki selejtezősorozatában, a harmadik szakasz vasárnapi, ötödik fordulójában.

A győztes hazai találatot az MLS-ben szereplő Nashville SC jelenlegi, a Budapest Honvéd volt középpályása, Anibal Godoy szerezte az 54. percben. Miután Mexikó otthon 3-0-ra legyőzte Hondurast, átvette a vezetést a csoportban.

Panama defeat USA in World Cup Qualifying. Just look what it means pic.twitter.com/zJepk582zG