A Real Madrid gyorsan reagált a francia válogatott győzelmére Spanyolország ellen a Nemzetek Ligája döntőjében.

A spanyol klub az elsők között reagált Franciaország győzelmére Spanyolország felett (2-1) a Nemzetek Ligája döntőjében. A fináléban a spanyolok Real Madrid játékos nélkül álltak ki, és a túloldalon is csak Karim Benzema képviselte őket, aki egy hihetetlen gólt szerzett.

A mérkőzés végeztével a Real Madrid gyorsan gratulált mindkét csapatnak. Az első tweet, amelyet a klub közzétett a hivatalos fiókjában, az a spanyol válogatottról szólt.

„Gratulálunk a nemzeti csapatnak ehhez a rendkívüli tornához és a döntőbe jutáshoz. Gratulálunk az edzőnek és a spanyol csapat minden tagjának. Büszkék vagyunk rátok" - tette közzé Real a közösségi oldalain.

Enhorabuena a la @SeFutbol por el extraordinario torneo disputado y haber conseguido llegar a la final. Felicidades al seleccionador y a todos los componentes del equipo español. Orgullo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2021

A következő tweetben Franciaországnak gratuláltak, és dicsérték Karim Benzemát, akinek a klub egyértelműen odaadná az Aranylabdát.

„Gratulálunk a francia csapatnak és minden francia labdarúgó-rajongónak a Nemzetek Ligája rendkívüli sikeréhez, és gratulálunk fantasztikus játékosunknak, Benzemának. Aranylabdát neki" – írták új posztjukban.

Felicidades al @equipedefrance y a todos los aficionados al fútbol de Francia por el extraordinario título conseguido de #NationsLeague y enhorabuena a nuestro espectacular jugador @Benzema, Balón de Oro. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2021

„Csapat és személyes szinten is ez az este egy álom volt. Nagyon szerettem volna már trófeát nyerni Franciaországgal. Nem volt könnyű. Megmutattuk a csapat erejét és karakterét. Soha nem adtuk fel. Nem estünk pánikba, és ez egy remek csapat jele, türelmesek voltunk. Két gólt is tudtunk szerezni. Most élvezzük a sikert és készülünk a Világbajnokságra, ahova nyerni megyünk!” – mondta Karim.



Fotó: Twitter

Forrás: real-france.fr

Borítókép: real-france.fr