Rurik Gislason, a Charlton Athletic és az FC Köbenhavn korábbi izlandi középpályása olyan nagy sikert aratott a 2018-as világbajnokságon, hogy még ajánlatokat is kapott spermájának megvásárlására.



Gislason akkoriban a Bundesligában szereplő SV Sandhausen csapatában játszott, az Instagram követőinek száma pedig röpke fél óra alatt 30 ezerről 250 ezerre nőtt, miután az 1–1-es döntetlen után óriási meglepetésre búcsúztatták a Lionel Messivel fémjelzett Argentínát.



Azonban hiába védte ki Hannes Halldorsson kapus Messi büntetőjét, a bravúros izlandi siker után Gislasonról beszélt mindenki.



A nők figyelmét is felkeltette, ugyanis az oroszországi torna „legszexisebb játékosának” választották, Gislason azonban elárult pár igazán furcsa dolgot, amikkel a vb után találkozott.



"A meccs után elővettem a telefonomat, hogy megnézzem az üzeneteket, különféle kérések érkeztek. Furábbnál furábbak, például volt, aki ajánlatot tett a spermámra." – nyilatkozta az izlandi labdarúgó a Visir portálnak.



Gislasonnak jelenleg több mint 780 ezer követője van az Instagramon, ami azért érdekes, mert ez a szám több mint Izland népességének a duplája.

Az 53-szoros válogatott labdarúgó éppen múlt héten jelentette be visszavonulását, és a Mundo Deportivo információi szerint már vannak is tervei a jövőre nézve. A 32 éves játékos korábban saját divatmárkát alapított, és most úgy tűnik, rálép a színészi pálya felé vezető útra.



"Ami a jövőt illeti, van néhány érdekes terv, amelyekre úgy döntöttem, hogy igent mondok." - mondta Gislason. "Ez egy televíziós műsor Németországban, emellett úgy döntöttem, hogy kipróbálom magam és részt veszek egy izlandi filmben."



