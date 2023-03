A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) ambíciói Carlo Ancelotti edzői szerződtetésére immár valósak a szövetség elnöke, Ednaldo Rodrigues szerint.

„Bízzunk Istenben, várjuk ki a megfelelő pillanatot, és lássuk, hogy meg tudjuk-e valósítani, miközben keressük a brazil válogatott új edzőjét" - mondta Rodrigues a Reutersnek adott exkluzív interjúban.

„Ancelottit egyöntetűen tisztelik a játékosok. Nem csak Ronaldo Nazario vagy Vinicius Jr, hanem mindenki, aki nála játszott. Nagyon csodálom őt az őszinteségéért, ahogyan dolgozik, és azért, hogy mennyire következetes a munkája. Őt nem kell bemutatni, tényleg egy top edző, akinek számos eredménye van, és remélhetőleg még több is lehet.”

Ancelotti nem csak a játékosok, de úgy tűnik, a szurkolók kedvence is. Bárhová megy Brazíliában, minden stadionban ő az első név, akiről a szurkolók kérdeznek. Rodrigues szerint az Ancelotti-láz már Brazíliában is eluralkodott.

„Ancelotti nemcsak a játékosok kedvence, hanem úgy tűnik, a szurkolóké is. Bárhová megyek Brazíliában, minden stadionban ő az első név, akiről a szurkolók kérdeznek. Nagyon szeretetteljesen beszélnek róla, elismerve azt a példaértékű munkát, amit a pályafutása során végzett.”

Annak ellenére, hogy elismerően beszélt az olaszról, Rodrigues szerint Brazíliának ügyelnie kell a megfelelő eljárás betartására, mivel Ancelottinak 2024-ig van szerződése a Real Madriddal. Elmondta, hogy a brazil szövetség eddig nem lépett hivatalosan kapcsolatba vagy kereste meg Ancelottit vagy más edzőt, és hogy április közepén kezdik meg a tárgyalásokat a jelöltekkel, azzal a céllal, hogy május végéig bejelenthessék a választottat.

Rodrigues elképzelése az, hogy a következő, júniusi nemzetközi szünet előtt összeálljon az új csapat, hogy az edző kiválaszthassa a keretét.

„Nagyon etikusan fogunk eljárni, és tiszteletben tartjuk a meglévő szerződéseket Tiszteljük azt a munkát is, amelyet bármely edző és a klubja végez, ha bármilyen módon közelednénk, az tiszteletlenség lenne a szóban forgó klubok és elnökökkel szemben. Tehát van türelmünk kivárni a megfelelő időpontot, hogy ezeket a tárgyalásokat le tudjuk folytatni. Még semmi sincs igazán meghatározva, nem tudjuk, ki lesz a következő edzőnk. Olyan mesterre van szükségünk, akit tisztelnek és csodálnak a játékosok" - tette hozzá Rodrigues.

Míg Ancelotti a célpont, és a Manchester City-s Pep Guardiolát elérhetetlennek tartják, a jelöltek között van az AS Romát irányító José Mourinho és a Fenerbahce vezetőedzője, Jorge Jesus is. De a favoritok között van a Fluminensét irányító, Fernando Diniz is.

Borítókép: Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images