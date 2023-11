Sorozatban harmadik alkalommal hagyta el vesztesen a pályát Brazília nemzeti csapata, ráadásul ezeken a találkozókon mindössze egyetlen gólt szerzett, ennél még San Marino mérlege is jobb.

Brazília története során először kapott ki hazai közönség előtt világbajnoki selejtezőn, Nicolas Otamendi Argentína hőse lett. Ami a legaggasztóbb, a Selecao támadójátéka, pontosabban annak hatástalansága. Pedig Neymar kiesése ellenére sem lehet azt mondani, hogy hiányoznának a húzónevek, nagy sztárok az együttesből.

Az utóbbi időben Fernando Diniz játékosai egyszerűen borzalmasan teljesítenek, zsinórban három mérkőzést veszítettek el - Uruguay (0-2), Kolumbia (1-2) és Argentína (0-1) ellen. A hat világbajnoki selejtezőmérkőzésen mindössze hét pontot szereztek, és a hatodik helyen állnak a tabellán.





Az Argentína elleni mérkőzésen Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Rodrygo és Raphinha játszott a brazilok támadósorában, Endrick pedig a kispadról szállt be. Ennek ellenére nem sikerült gólt szerezniük. Egyetlen találat az elmúlt három meccsen egy ilyen csapattól szégyenletes eredmény, ennél még San Marino is jobb eredményt ért el, a „Titánok” ugyan szintén kikaptak – és nem csak az utóbbi meccseken – de az Eb-selejtező hajrájában háromszor is betaláltak.

Lesz tehát munka bőven a brazil válogatottnál, hiszen ha folytatódik a tendencia, lecsúszhatnak olyan pozícióba, amelyik már nem biztosít (közvetlen) kijutást a 2026-os világbajnokságra. A helyi szövetség elnöke már korábban bejelentette Carlo Ancelotti érkezését, aki 2024 nyarától venné át az együttest, de ezt rajta kívül senki sem erősítette meg.

A következő világbajnoki selejtezőt majd szeptember 4-én, Ecuador ellen vívják a brazilok, elvileg ekkor már Ancelottival.

Borítókép: Buda Mendes/Getty Images