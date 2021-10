Az olasz labdarúgó-válogatottat irányító Roberto Mancini annak ellenére elégedett volt játékosai teljesítményével, hogy csapata 2-1-re kikapott Spanyolországtól a Nemzetek Ligája szerdai elődöntőjében.

Az olasz tréner a találkozó után azt mondta, a spanyolok remekül tartották a labdát, és bár az első félidő végén 0-2 helyett 1-1 is lehetett volna az állás, néha van, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy eltervezték.



"Sajnálom, hogy tíz emberrel játszva veszítettünk. Olyan hibát követtünk el, amit ezen a szinten nem lett volna szabad" - utalt a szakember Leonardo Bonucci kiállítására a 42. percben. Meglátása szerint a hátvédnek egyik helyzetben sem lett volna szabad sárga lapot érően szabálytalankodnia.



"Tíz emberrel ilyen szinten játszani és gólt sem kapni jó teljesítmény, így a vereség ellenére is erőt kell merítenünk ebből a találkozóból" - értékelt az olaszok szakvezetője.



A szerdai kudarccal megszakadt a Squadra Azzurra világcsúcsot jelentő, 37 mérkőzésből álló veretlenségi sorozata, továbbá az olaszok 1999 óta először veszítettek hazai pályán tétmérkőzést.

A spanyolokat irányító Luis Enrique a milánói találkozó után elsősorban a rekordot döntő Gavit magasztalta: a középpályás 17 évesen és 62 naposan minden idők legfiatalabb spanyol válogatottja lett, Angel Zubieta 1936 áprilisa óta fennálló csúcsát adva át a múltnak.



"Már korábban is elmondtam, mennyire sokra tartom őt. Olyan, mintha a háza hátsó kertjében játszana, nagyszerű egy ilyen tudású és személyiségű játékossal együtt dolgozni. Ő a spanyol válogatott jövője, de azt is megmutatta, hogy már a jelennek is a része" - mondta a Barcelona tinédzseréről a szövetségi kapitány.



Hozzátette, a mérkőzés nagyszerűen alakult számukra, jól működött a letámadásuk, a játékosok pedig annak ellenére is remekül teljesítettek, hogy mindössze másfél napjuk volt közösen edzeni.

A spanyolok a vasárnapi döntőben a csütörtöki (mai) Franciaország-Belgium összecsapás győztesével találkoznak.

