Az első elődöntőben szerda este a házigazda hollandok a világbajnoki bronzérmes horvátokat fogadják Rotterdamban.

Az 1988-as Európa-bajnoki címük óta első trófeájukra hajtó hollandok a csoportkörből Belgiumot, Lengyelországot és Walest megelőzve biztosították helyüket a négy között, hat mérkőzésükön csak egyszer veszítettek pontot, a lengyelek elleni 2-2-es döntetlen alkalmával.

Jelentős változás ugyanakkor az Oranje háza táján, hogy ezeket az eredményeket még Louis van Gaal irányítása alatt érte el, a legendás tréner ugyanis a később győztes argentinoktól elszenvedett világbajnoki negyeddöntős vereséget követően távozott posztjáról, helyére pedig az a Ronald Koeman érkezett, aki 2018 és 2020 között már töltötte be a szövetségi kapitányi posztot. A 60 éves szakember második regnálása egyelőre nem mondható sikeresnek, hiszen a csapat a franciák otthonában elszenvedett 4-0-s vereséggel kezdte az Európa-bajnoki selejtezősorozatot, majd az amatőrökkel felálló Gibraltárt hazai pályán közel egy félidőn keresztül emberelőnyben futballozva tudta csak 3-0-ra legyőzni a Manchester Ciy védője, Nathan Aké duplájával.

A legutóbbi két világbajnokságon második és harmadik horvát válogatott idősebb játékosai - ilyen a 37 esztendős aranylabdás Luka Modric - számára talán ez az utolsó alkalom, hogy még egy komoly eredményt elérjenek. Ugyanakkor a csapat háza táján nem a legjobb a hangulat, mivel Marko Livaja a felkészülés közepén távozott a keretből, amikor a rijekai edzés során több szurkoló is inzultálta a futballistát.

Csütörtökön Enschede városában az Európa-bajnok olasz és a spanyol csapat találkozik egymással. A két együttes a sorozat legutóbbi négyes döntőjében is a négy között csapott össze, akkor a spanyolok 2-1-re nyertek a házigazda olaszok ellen, akiknek ezzel szakadt meg a világcsúcsot jelentő, 37 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatuk, ráadásul 1999 óta először vesztettek tétmérkőzést hazai környezetben.



Az olaszok a csoportküzdelmek során az utolsó fordulóban a végül második magyar válogatott otthonában, a Puskás Arénában aratott 2-0-s győzelmüknek köszönhetően végeztek az élen németeket és az angolokat is felsorakoztató négyesben.



Hasonlóképpen jutottak az elődöntőbe a spanyolok is, akik a 2019-es győztes portugálokkal futottak versenyt egészen a zárófordulóig, amikor is Álvaro Morata 88. percben szerzett góljával diadalmaskodtak és végül előztek.

A program:

szerda:

elődöntő: Hollandia-Horvátország, Rotterdam 20.45

csütörtök:

elődöntő: Spanyolország-Olaszország, Enschede 20.45

vasárnap:

bronzmérkőzés, Enschede 15.00

döntő, Rotterdam 20.45

