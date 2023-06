Livaja 2021. februárjában igazolt a Hajduk Split együtteséhez, ahol hamar megtalálta számításait. A harmincéves támadó tavaly 28, idén 19 gólt ért el a HNL-ben, amivel mindkétszer gólkirály lett.



Teljesítményére felfigyelt Zlatko Dalic szövetségi kapitány is, a 2022-es világbajnokságon bronzéremig jutó horvát válogatottban Kanada ellen gólt szerzett, a bronzmeccsen gólpasszt adott.



A Hajduk május 24-én Fiumében lépett pályára a horvát kupa döntőjében. Livaja a meccs végén büntetőből volt eredményes, a splitiek kettő-nullra múlták felül a sibenikieket. A csatárról nem sokkal később kiderült, hogy ünneplés közben szidalmazta ellenfelüket, korábban a Dinamo Zágrábra tett sérelmes megjegyzéseket.

Marko Livaja leaves Croatian national team after an incident when fans in Rijeka were insulting him. He says he will always be with the national team but the insults in Rijeka have disturbed him from being ready for Nations League finals pic.twitter.com/PovErTFgN4