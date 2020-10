A luxemburgi és a montenegrói labdarúgó-válogatott is hazai pályán gyűjtötte be a három pontot a Nemzetek Ligája harmadosztályát jelentő C divíziójának szombati játéknapján.

Előbbi Ciprust, utóbbi Azerbajdzsánt verte 2-0-ra. Montenegró továbbra is százszázalékos a négyesben.

Nemzetek Ligája, 3. forduló:

C divízió:

1. csoport:

Luxemburg-Ciprus 2-0 (2-0)

Montenegró-Azerbajdzsán 2-0 (1-0)

Az állás: 1. Montenegró 9 pont, 2. Luxemburg 6, 3. Azerbajdzsán 3, 4. Ciprus 0

Később:

A divízió:

4. csoport:

Ukrajna-Németország, Kijev 20.45

Spanyolország-Svájc, Madrid 20.45

D divízió:

1. csoport:

Feröer-szigetek - Lettország, Torshavn 18.00

Andorra-Málta, Andorra La Vella 20.45

2. csoport:

Liechtenstein-Gibraltár, Vaduz 18.00

