Moukoko fiatal kora ellenére már oszlopos tagja a Dortmundnak és a német U21-es válogatottnak, tehetségéhez pedig kétség sem fér.

A Dortmund legutóbbi mérkőzésén két gólt is szerzett Moukoko, amikor a csapat 3-0-ra legyőzte a Bochumot.

A támadó a meccset követően beszélt a jövőjéről.

„Hét éve vagyok itt, Edin Terzic megbízik bennem és nagyon jól ismerem a környezetet.”

„Otthon érzem magam itt!”

Ezzel a nyilatkozattal Moukoko egyértelműen utalt arra, hogy egyelőre nem kíván távozni Dortmundból.

A tehetségen olyan csapatok tartják rajta a szemüket, mint a Liverpool, a Manchester City, a Manchester United, a Real Madrid, a Barcelona és a PSG.

Five goals for Youssoufa Moukoko in 12 games with Borussia Dortmund this season — another rising talent, born in November 2004, still 17. #BVB



His current deal with BVB expires in June 2023. pic.twitter.com/sVdGQHp20A