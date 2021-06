A részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott védőjét, Willi Orbánt választották a szezon legjobbjának az RB Leipzig szurkolói.

A lipcsei klub a Twitter-oldalán közölte a voksolás végeredményét. A drukkerek még a szintén magyar válogatott kapusra, Gulácsi Péterre, valamint a spanyol válogatott középpályásra, Dani Olmóra és a svéd csatárra, Emil Forsbergre szavazhattak. A szurkolók korábban már kiválasztották a legjobb kapust, védőt, középpályást és támadót, ezúttal tehát erre a négy játékosra voksolhattak.

A Leipzig a bajnok Bayern München mögött a második helyen végzett idén a német bajnokságban.

The votes are in!



Willi #Orban is your Player of the Season for 2020/21!



#RBLeipzig pic.twitter.com/TbnsCMjh2G