Az Rb Leipzig labdarúgó csapata közösségi oldalán közölte, hogy a Brugge elleni megnyert mérkőzés után, újabb hat emberkapta el a koronavírus-fertőzést.

Egyikük a magyar labdarúgó-válogatott védője, WIlli Orbán, aki ugyan ott volt a belgiumi BL találkozón, ám még a találkozó kezdete előtt hazautazott.

Rajta kívül, Yussuf Poulsen, Hugo Novoa, Mohamad Simakan a játékosok közül, a kapusedző Frederik Gössling illetve egy meg nem nevezett stábtag kapta el a fertőzést. Korábban a csapat kapusa, Gulácsi Péter is megfertőződött, így nem szerepelhetett a csapattal. Valamennyien karanténban vannak.



