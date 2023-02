A Red Bull Lipcse magyar csapatkapitánya kihagyja csapata hétvégi mérkőzését, amivel még közelebb zárkózhatnak az élmezőnyhöz.

Az energiaitalosok szeptember 17. óta veretlenek a Bundesligában, jelenleg pedig mindössze négy pont választja el őket a listavezető Bayern Münchentől.

Szombat este rendkívül fontos meccs vár rájuk, mivel a második helyen álló, Schäfert és Laidounit is foglalkoztató Union Berlinnel csapnak össze.

Ezen a találkozón azonban nem lesz ott Willi Orban, a csapat kapitánya. A magyar védő még 2017-ben indított kampányt, hogy felhívja a figyelmet a donorok hiányára. Akkoriban ő is feliratkozott erre a listára, most pedig behívták, hogy őssejtet adjon, ez pedig pont egybeesik a hétvégi rangadóval.

Orban a BILD-nek nyilatkozva elmondta, nem voltak kérdőjelek benne a döntéssel kapcsolatban.

„Természetesen először meglepődtem, amikor megkaptam az infót, hogy jogosult vagyok donornak.”



„Sosem voltak kétségeim afelől, hogy adományozni akarok. Ez egy lehetőség, hogy viszonylag kis erőfeszítéssel életeket mentsünk, ezért számomra nincs kérdés.”



„Nagyon remélem, hogy az általam adott őssejt segít a beteg teljes gyógyulásában!”

A beavatkozásra szerdán kerül sor, viszont 10 napos lábadozási időt írnak elő azt követően, így a Lipcse kapitánya nélkül kell, hogy pályára lépjen a hétvégén.

RB LEIPZIG CAPTAIN TO UNDERGO STEM CELL DONATION Willi Orban may miss RBL's next match after finding he's a match for a blood cancer sufferer. Orban has played every minute so far, but could be out Saturday if not recovered from Wednesday's potentially life-saving procedure. pic.twitter.com/LW9xzSgRHP