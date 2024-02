A Bundesliga vasárnapi játéknapjának zárómérkőzésén a VfL Bochum fogadta hazai pályán a Bayern München együttesét.

Előzetesen a Bayern München számított az esélyesebbnek, és fontos lett volna bajorok számára, hogy a Leverkusen és a Lazio elleni vereséget követően visszataláljanak a korábbi formájukhoz.

Ennek megfelelően pedig a 14-dik percben Musiala révén meg is szerezték a vezetést a bajorok.

| GOAL: Asano have EQUALISED against Bayern!! Bochum 1-1 Bayern pic.twitter.com/FEU5Kyck7t

Azonban nem sokáig örülhettek, ugyanis előbb a félidő közepén Asano, majd a 44-dik percben Schlotterbeck révén még az első játékrészben fordítani tudott a Bochum.

| GOAL: BOCHUM HAVE TAKEN THE LEAD AGAINST BAYERN!!



Bochum 2-1 Bayern



pic.twitter.com/xVXKbe9lit