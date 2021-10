Néhány hétig nem számíthat legjobb labdarúgójára, Erling Haalandra a Borussia Dortmund vezetőedzője, Marco Rose.

A norvég csatár múlt hétvégén tért vissza izomsérülését követően a Mainz elleni Bundesliga-mérkőzésen, majd kedden végigjátszotta az Ajax Amsterdam elleni Bajnokok Ligája-találkozót is, azonban a tréner arról számolt be, hogy más helyen, de kiújult a korábbi sérülése.



A Dortmund a 21 éves támadó mellett a védelem két oldaláról is elvesztette sérülés miatt a belga Thomas Meuniert és Nico Schulzot.



A Borussia szombaton az Arminia Bielefeld vendége lesz a német bajnokságban, míg a BL-ben legközelebb november 3-án lép pályára, amikor is hazai pályán megpróbálhat visszavágni az Ajaxnak az idegenben elszenvedett 4-0-s vereségért.

