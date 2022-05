Sebastian Rode a közösségi oldalán mutatta meg a John Lundstrammal való ütközés eredményét.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, büntetőpárbajjal az Eintracht Frankfurt nyerte az Európa-liga döntőjét. A nagyszerűen küzdő frankfurtiak hőse Sebastian Rode lett.

A német annak ellenére végigjátszotta a 90 percet, hogy a mérkőzés elején, ellenfele, John Lundstram homlokon találta őt a stoplisával. A nagy erejű ütközéstől Rode feje felszakadt. A hatodik percben történt incidenst a bíró nem értékelte szabálytalannak, a mérkőzés pedig tovább folytatódott. Rode némi kötözés után ismét bevetésre készen állt és tovább segítette csapatát.



A lively start from John Lundstram...



He escapes without a card.#UELfinal pic.twitter.com/gtSKcLks2h