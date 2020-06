A Borussia Dortmund utánpótlásának technikai képzésért felelős szakembere, Zeljko Bulajic, valamint Thomas Doll is közreműködik a német labdarúgóklub magyar partneregyesületének toborzóján.

Az UDSE tájékoztatása szerint a 2006 és 2009 közt született fiatalok jelentkezését várják, akik június 16-án az ASR Gázgyár sporttelepén mutathatják meg rátermettségüket a szakembereknek. A válogató felmérő gyakorlatainak levezénylésében az UEFA pro-licences Bulajic, valamint a Dortmundot és a Ferencvárost korábban egyformán irányító Doll mellett részt vesz Theo Schneider is, aki a német és a magyar klub utánpótlásában is dolgozott.



Az UDSE a német szövetség (DFB) edzésmódszereit szeretné meghonosítani Magyarországon, ennek egyik fontos állomásaként vezetői nemrégiben együttműködési megállapodást írtak alá a német klubbal.



A tavaly nyári toborzójuk után az U12-es és az U13-as korosztályokban kezdődött meg a képzés Theo Schneider, UEFA pro-licences sportigazgató és az edzői stáb vezetésével, miközben csapataik részt vettek a korosztályos bajnokságokban, illetve Dortmundban is jártak szakmai tanulmányutakon.

Kép: TF-Images/Getty Images