Konrad Laimer, Christopher Nkunku és Szoboszlai Dominik találataival 3-1-es győzelmet aratott Münchenben a Lipcse, amely a szezon utolsó előtti játéknapján nyitva hagyta az ajtót a Dortmund előtt, hogy megelőzze a Bayern Münchent a bajnoki címért folytatott versenyfutásban.

Bayern München 1-3 Leipzig

Gólok: Gnabry 25'(assziszt: Müller), Laimer 65', Nkunku 76' (büntető), Szoboszlai 86' (büntető).

A Bayern nem vesztegette az idejét, hogy megszerezze a bajnoki cím bebiztosításához szükséges két győzelem közül az elsőt. A bajnok eleinte gördülékenyebben játszott a Leizpig ellen, amely győzelemmel akarta bebiztosítani a négy közé jutást. Thomas Müller remekül játszott. Miután a vendégek egyelőre nem tudtak semmi említésre méltó helyzetet kialakítani, a Bayern München a 25. percben megszerezte a vezetést Serge Gnabry jóvoltából. Jamal Musiala kihagyott egy lehetőséget, hogy megduplázza az előnyt. Christopher Nkunku és Dani Olmo helyzetét is védte Sommer nem sokkal később, amikor a vendégek hirtelen életre keltek.

A második játékrész elején egyik fél sem tudott fölényt kiharcolni, és a második játékrészben is éles küzdelem folyt. Olmo és Joshua Kimmich távoli próbálkozásai voltak a legközelebb a második gólhoz - egészen addig, amíg a Lipcse egy Bayern-szöglet után hirtelen előre nem tört. Nkunku vágta vissza a labdát Konrad Laimerhez, aki a kapuba lőtte a labdát, és egyenlített a Lipcse. Ezt követően Nkunku indult meg, majd felakadt Benjamin Pavardban, és a vendégek büntetőhöz jutottak. A francia csatár állt a lövéshez, és érétkesítette a helyzetet. A Bayern München próbált visszajönni a meccsbe. A házigazdák azonban Nkunku-t hagyták a kapu felé sodródni, Sommer azonban megakadályozta, hogy harmadszor is kapituláljanak. A második büntetőt is befújták, amikor Noussair Mazraoui egy szöglet után kézzel ért a labdába, Szoboszlai pedig eldöntötte a mérkőzést.

Az elképesztő bajnoki címért folyó versenyfutás legújabb fordulata most azt jelenti, hogy a Borussia Dortmundnak esélye van arra, hogy egy vasárnapi, Augsburgban aratott győzelemmel megelőzze a Bayernt - és ezzel a bajnoki címhez még közelebb kerüljön, hiszen már csak egy meccs lesz ezt követően a bajnokságból.

Borítókép: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images