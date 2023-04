A liga hivatalos honlapjának közleményéből kiderül, hogy pénteken 19.00 óráig lehet szavazni az álomcsapatra, amelybe egy kapus, négy védő, valamint három-három középpályás és támadó kerül be.



A szurkolók szavazata a végeredmény 40 százalékát teszi ki, a további hatvanat a klubok és a szakírók fele-fele arányban adják.

A listára 5 kapus, 10 védő, 15 középpályás és 10 támadó került fel a Bundesliga-statisztikák alapján, a hónap legjobbjainak járó különdíjat elnyert futballisták automatikusan helyet kaptak.

Gesucht: Das Team of the Season!



Es geht um eure Stimme: Wir suchen gemeinsam mit @eafussball die Stars für das #BLTOTS der Saison 2022/23 - wählt eure Favoriten ins Team of the Season!



JETZT ABSTIMMEN https://t.co/eoRm37dVP2#FIFA23 | #Bundesliga pic.twitter.com/QwVnhmd1EX