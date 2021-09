Augusztus legjobb fiatalja lett a Red Bull Leipzig magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik.



A húszéves középpályás az eddig lezajlott három fordulóban valamennyi találkozón pályára lépett a lipcsei együttesben.



A Stuttgart elleni 4-0-ra megnyert találkozón szerezte első két gólját új együttesében.

A magyar középpályást még tavasszal igazolta le a Salzburgból a német bajnoki ezüstérmes, de a tavaszi idényben sérülés miatt nem tudott pályára lépni.

A díj odaítélésében a szurkolók a klubok, és a Bundesliga-szakértők együttesen döntenek.

The first #BLRookie of the Month for 2021/22 is @RBLeipzig_EN star Dominik Szoboszlai! @AWSCloud pic.twitter.com/5VA5u5LzPM