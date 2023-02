A Fichajes értesülései szerint a Szoboszlait, Orbánt és Gulácsit foglalkoztató Red Bull Leipzig is érdeklődik Jonathan Davidért, a Lille támadójáért.



A tehetséges játékos egyik legnagyobb kérője épp a lipcseiek bajnoki riválisa, a Bayern München.

A bajorok sokéves múlttal rendelkeznek, illetve jelentősen nagyobb költségvetéssel, így igazi sikerélmény lenne az energiaitalosok számára, ha borsot törhetnének Nagelsmannék orra alá.

A támadót a bajorok Robert Lewandowski utódjának szánják, azonban bármely klub vetné ki rá hálóját, mélyen zsebbe kell nyúlnia, ugyanis a francia klub 50 millió euró alatt nem szívesen engedné el.

Davidék legutóbb a PSG ellen játszottak, ahol a csatár be is talált.

Leipzig, among other clubs, are heavily interested in Jonathan David — he’s a top target as being able to play as a target ST & 2nd ST. ????????



They are looking at solutions internally, but it seems difficult as very expensive one.



David, top scorer in Ligue1: 15 goals in 23 games. pic.twitter.com/WRGW6p9Cqc