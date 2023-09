A pocsék rajt után kezd egyre jobb formába lendülni a fővárosi együttes a német másodosztályban. Dárdaiék az előző két meccsüket megnyerték, a következő alkalommal a St. Pauli látogat az Olympiastadionba.

A 2. helyen álló, veretlen hamburgi csapat ellen hatvanezer nézőre számítanak. Dárdai extra bónusznak és különleges energiának tartja ezt a hátteret: „A játékosaink érezni fogják ezt a hangulatot. Valami szépnek kell történnie. 55-60 ezer fővel ennek stadionnak lelke van, ez a legszebb és legjobb Németországban. Nem véletlenül itt rendezik a kupadöntőt, más a levegő. Ezt ki kell élveznünk, és az előnyünkre kell fordítanunk.” – idézi a kicker.

A tréner szerint „jelenleg jól mennek a dolgaink, nemcsak azért, mert kétszer nyertünk egymás után, hanem a csapatszellem miatt is. A fiúk figyelnek rám.” Ugyanakkor nem szeretné, hogy elkényelmesedjenek, nem akarja azt az érzést mutatni, hogy elégedett a játékosokkal.

Jó hír a berliniek számára, hogy Smail Prevljak, akit a hét elején még izomproblémák gyötörtek, szerda óta újra teljes értékű edzésmunkát végez, és bevethető. A bosnyák válogatott középpályást sajátos módon motiválja a magyar edző: „A Kiel elleni meccs előtt Smail kapott tőlem néhány csúnya sms-t: képletesen - ezt akarom látni, ezt nem akarom látni.”

Az üzenet bevált, Prevljak egyszer betalált és egy gólpasszt is kiosztott a drámai forgatókönyvű mérkőzésen. Vélhetően szombaton is ő osztogat majd a középcsatár Tabakovic mögött, ha elfárad, akkor pedig jöhet a friss erő, Dárdai Bence. A fiatal középpályás a legutóbbi meccsen is csereként szállt be, teljesítményével nagyon elégedettek voltak.

A Hertha – St. Pauli meccs szombaton 20:30-kor kezdődik.

Borítókép: Maja Hitij/Getty Images