A Bayern München sportigazgatója, Hasan Salihamidzic interjút adott az "El País"-nak, amelyben szót ejtett Robert Lewandowski Barcelonába való igazolásáról.

„Szerződést akartunk vele hosszabbítani, de ő nem akart. Ezért úgy döntöttünk, hogy jobb, ha most adjuk el, mint 2023-ban ingyen. A Barca nagyszerű csapatot épített, de vannak pénzügyi szabályaink: amikor 30 év feletti játékosok szerződését hosszabbítjuk meg, nem tesszük ezt egy szezonnál hosszabb időre. Hiba? Nem tudom. Nem voltunk hajlandóak négyéves szerződést adni neki, 34 éves, és ilyen magas fizetést sem tudtunk kínálni.”

A Lewandowski szerződtetésének anyagi költségeivel kapcsolatban a Bayern sportigazgatója azt is kiemelte, hogy egyszerűen nincs annyi pénzük, amennyit a Barcelona kínált a lengyel támadónak. Egy évet kínáltak neki, de ez nem csak náluk bevett szokás, hiszen a Real Madrid is évről-évre hosszabbít például Luka Modriccsal. Ennek értelmében azt mondták Lewának, hogy egy évet kínálnak neki, de az is érthető, hogy 34 évesen négyéves szerződést aláírni egy ilyen nagy klubbal rendkívüli dolog.

Borítókép és fotók: Alexander Hassenstein/Getty Images