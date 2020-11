Ritkán látható öngólt szerzett Lukas Hradecky, a Bayer Leverkusen kapusa az Arminia Bielefeld elleni bajnokin.

1-0-s Leverkusen vezetésnél egy egyszerű hazaadás során olyan szerencsétlenül ért a labdához a kapus, hogy a labda a saját kapujában landolt.

Hradecky sokat köszönhet Aleksandar Dragovicnak, aki a meccs 88. percében gólt szerzett, így a Leverkusen a kellemetlen öngól ellenére is győztesen hagyta el a pályát.

Own goal of the century by Bayer Leverkusen goalkeeper Lukas Hradeckypic.twitter.com/tvmxzzIaCc