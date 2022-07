Willi Orban azzal is viccelődött, hogy attól tartott unatkozni fog, most, hogy Lewandowski és Haaland is eligazoltak.

A Bayern München gyakorlatilag Manéra cserélte Lewandowskit a támadósorban, a váltást pedig a magyar válogatott védő is véleményezte.

„Lewandowski és Haaland ellen soha nem volt könnyű védekezni, két kivételes játékosról van szó!”



„Idén már nincsenek itt, először azt hittem unatkozni fogok nélkülük. Ezután viszont megláttam, hogy Mané érkezett a Bayernhez. Komolyan mondom, sok kivételes focista játszik Németországban, de a szenegáli egy igazi rakéta, akit baromi nehéz lesz megfogni.”

Orbant kérdezték a bajnoki címről is, elmondta szerinte van-e esélyük elhódítani azt a Lipcsével.

„A Dortmund és Bayern nagyon jól erősített, nekünk még fejlődnünk kell. Következetesnek kell lennünk és minden meccsen a legjobbunkat kell nyújtanunk.”