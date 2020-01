A Bayern München labdarúgócsapata felkészült Manuel Neuer pótlására, ugyanis nyártól leigazolta a Schalke 04 tehetséges kapusát, Alexander Nübelt.

A gelsenkircheniek 23 éves hálóőrének június 30-án lejár a szerződése, így a bajoroknak nem kellett fizetniük érte. A Bayern szombati bejelentése szerint Nübel öt évre írt alá.



A Schalke 04 minden megpróbált, hogy megtartsa a korábbi U21-es válogatott játékosát, aki közben a gárda csapatkapitánya is lett, de végül decemberben visszautasította a klub szerződéshosszabbítási ajánlatát. A Kicker című lap értesülése szerint Nübel iránt az FC Barcelona, az Atlético Madrid és az AC Milan is élénken érdeklődött.



A szombati bejelentés után az is napvilágra került, hogy már nem Nübel a Schalke csapatkapitánya.



"Közösen úgy döntöttünk, hogy Alex lemond erről a posztról" - mondta az együttes vezetőedzője, David Wagner. "Minden szempontból megvizsgáltuk a helyzetet, és arra jutottunk, hogy a csapat szempontjából ez a lépés lesz a legjobb. Ha megtartaná a kapitányi karszalagot, az nyugtalanságot szülhetne."



A Bayern jelenlegi elsőszámú kapusának, a 33 éves Neuernek 2023-ig érvényes a megállapodása. A 93-szoros válogatott világbajnok játékos 2011-ben szintén a Schalkétól érkezett a Bayernhez.



