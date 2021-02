Nyártól a Bayern München labdarúgócsapatában folytatja pályafutását a francia válogatott Dayot Upamecano. A 22 éves védő jelenleg Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik csapattársa az RB Leipzignél, a leigazolását pedig Hasan Salihamidzic, a bajorok sportigazgatója jelentette be pénteken, a Bildnek nyilatkozva.

Bayern Münich have been ready for months to pay the release clause [€42.5m] to sign Upamecano and they’re in contact with his agent [5-years contract offered]



Bayern are leading the race and Dayot would like to join but the deal is not completed/signed yet. Work in progress. https://t.co/IKi4pGgWLz