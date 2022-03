Robert Lewandowski jól van és pályára léphet szombaton az Union Berlin elleni bajnoki mérkőzésen - ezt mondta pénteken Hasan Salihamidzic, a Bayern München elnökségi tagja.

A nemzetközi szövetségnél tavaly és tavalyelőtt is az év legjobbjának választott lengyel labdarúgó szereplése azután vált kérdésessé, hogy kedden idő előtt befejezte csapata edzését, mert kisebb térdsérülést szenvedett egy rosszul sikerült lövés közben. Salihamidzic most úgy fogalmazott, hogy Lewandowski újra edz és "nincs gondja".

@J__Nagelsmann: "@lewy_official and Choupo are ready to play. Choupo has tested negative again, which was only a precaution because he felt a bit ill. Lewy's case was also a precaution, and he was moving well today." #FCBFCU pic.twitter.com/9JH2SqHFs8