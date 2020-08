Manuel Neuer, a vasárnapi Bajnokok Ligája-döntőre készülő Bayern München kapusa szerint a jelenlegi csapatuk jobb a 2013-ban triplázó együttesnél.

A bajorok csapatkapitánya úgy fogalmazott, a hét évvel ezelőtti és a mostani csapatot is kiváló játékosok alkotják, de jelenleg "mélyebb" a keretük, vagyis csereként is minőségi futballisták állnak a szakmai stáb rendelkezésére.



"Akkor kevesebb játékossal nyertünk, most viszont a 18-as keretünkön kívül is fantasztikus futballisták vannak" - mondta a 2013-ban Bajnokok Ligáját, Bundesligát és Német Kupát nyerő Bayern világbajnok kapusa.



A hét évvel ezelőtti csapattagok közül Manuel Neuer mellett Jérome Boateng, David Alaba és Thomas Müller léphet pályára vasárnap este, a Paris Saint-Germain elleni BL-döntőben. A 2013-as fináléban Robert Lewandowski is szerepelt, de ő akkor még a vesztes Borussia Dortmundot erősítette.

Borítókép: Alexander Hassenstein/Getty Images