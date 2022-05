A Bayern München közel áll hozzá, hogy hosszabbítson csapatkapitányával, a norvég csodagyerek megszerzéséről azonban már letett.



A legfrissebb hírek szerint a bajorok kapusa, Manuel Neuer 2023-ig meghosszabbítja majd szerződését a klubbal. A német óriás már korábban is kijelentette, hogy szeretné csapatkapitánya maradását, most azonban Neuer is megszólalt.



„Az új szerződésemről szóló tárgyalások nagyon jól haladnak. A világon minden időnk megvan. Szóval határozottan jól néz ki” – mondta a DAZN-nek.



A Bayern München korábban megerősítette érdeklődését Erling Håland iránt, de hangsúlyozta, hogy túl drága számára. Hasan Salihamidžić sportigazgató bejelentette, hogy a Borussia Dortmund gólkirályát nem fogják szerződtetni.



„Nem mi leszünk Erling Håland következő klubja, az biztos” – mondta a Sport1-nek.

Sajtóhírek szerint Haalandnak ugyanakkor már bebiztosította a jövőjét. A The Athletic arról számolt be, hogy a norvég és az angol nagyklub, a Manchester City között megszületett a megállapodás, és a hét folyamán már be is mutatja a csapat az új szerezeményt.



