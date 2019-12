Négy meccsre eltiltották és megbírságolták a Schalke 04 labdarúgócsapatának kapusát, Alexander Nübelt, aki a vasárnapi, Eintracht Frankfurt elleni bajnokin brutálisan belerúgott az ellenfél játékosába, Mijat Gacinovicba.

A 23 éves, utánpótlás válogatott hálóőr - a gelsenkircheniek kapitánya - kifutott a kapujából és megpróbálta elrúgni a labdát a középpályás elől, eközben azonban nyújtott lábbal beleszállt riválisa mellkasába. A megmozdulásért egyből piros lapot kapott, miközben Gacinovicnak több bordája zúzódott és több helyen felszakadt a bőre.



A német szövetség keddi közlése szerint Nübelnek 12 ezer eurós bírságot is be kell fizetnie.

A kapus az Instagram oldalán elmondta, hogy nagyon sajnálja, ami történt.

"Őszintén sajnálom, ami Mijattal történt. Tegnap beszéltem vele és elmondtam neki is, hogy sajnálom. Alapvetően nem akartam senkit sem bántani. Rosszul mértem fel a helyzetet, és elkéstem. A futball ilyen esetekben háttérbe szorul, mert az egészség fontosabb. Számomra a legfontosabb dolog az, hogy Mijat felépüljön, és a lehető leghamarabb visszatérjen a pályára. Csak ismételni tudom magamat: nagyon, nagyon sajnálom!"

A vasárnapi mérkőzést a házigazda Schalke nyerte 1-0-ra.

