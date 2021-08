Szoboszlai Dominik elégedetten nyilatkozott, miután pénteken, élete második Bundesliga-mérkőzésén két látványos góllal segítette 4-0-s győzelemhez a házigazda RB Leipzig csapatát a VfB Stuttgart ellen a német labdarúgó-bajnokság második fordulójában.

"A lipcsei közönség még nem ismert engem, ez volt az első meccsem saját szurkolóink előtt a Red Bull Arenában. Nagyon elégedett vagyok a teljesítménnyel, és különösen a három ponttal" - idézi a klub honlapja a magyar válogatott támadóját.



Hozzátette, a 23 100 fős közönség támogatása óriási energiát adott nekik, és reményét fejezte ki, hogy legalább ennyien lehetnek a lelátókon a következő mérkőzéseiken is.

A tavaly decemberben igazolt Szoboszlai makacs szeméremcsont-gyulladás miatt a teljes tavaszi idényt, majd nyáron a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságot is kihagyta.

"Az első gólnál gondolkodtam a keresztpasszon, de senki nem volt a környékemen, és szerencsére úgy döntöttem, hogy lövök. A másodiknál némi szerencsém is volt" - nyilatkozta Szoboszlai, aki a tizenhatos sarkáról eleresztett lövéssel szerzett vezetést a 38. percben, majd az 52. percben szinte az oldalvonaltól volt eredményes szabadrúgásból.

Jesse Marsch vezetőedző úgy fogalmazott, a négygólos siker kiváló reakció volt az első fordulóban elszenvedett 1-0-s mainzi vereségre. Hozzátette, játékosai ezúttal labdával és anélkül is nagyon agresszíven, intenzíven futballoztak, sokszor szereztek labdát, és jók voltak az átmenetek a támadás és a védekezés között.

"Nagyszerű teljesítmény volt részünkről, de ez még mindig a szezon eleje, úgyhogy alázatosnak kell maradnunk. Szoboszlai Dominik nagyszerű játékos, sok potenciállal, és nagyszerű ember. Nagyon jól ismerem, minden nap keményen dolgozik, és sokat hozzátesz a csapat teljesítményéhez" - mondta az amerikai szakvezető.



Hozzátette, a mainzi meccs után sokat beszélgettek arról, mit lehetne javítani, és megállapították, hogy több energiára és elkötelezettségre van szükségük. Marsch szerint a Stuttgart ellen mutatott mentalitással nagyon komoly lehetőségeik vannak az idény hátralévő részében.

Az RB Leipzig magyar válogatott játékosai közül Gulácsi Péter végigjátszotta a pénteki találkozót, Szoboszlait a 69., Willi Orbánt pedig a 76. percben cserélték le. Csapatuk jövő vasárnap a Wolfsburg vendége lesz a német élvonal harmadik körében.

Borítókép: Martin Rose/Getty Images