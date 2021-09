Gulácsi Péter lett a német labdarúgó-bajnokságban és a Bajnokok Ligájában szereplő RB Leipzig csapatkapitánya.

A lipcsei klub csütörtöki bejelentése szerint Jesse Marsch vezetőedző és a szakmai stáb döntése, hogy a magyar válogatott kapus lett a Bayern Münchenhez igazolt Marcel Sabitzer utódja.



"Teljes mértékben elismert a csapaton belül, utat mutat a többieknek, és az együttes egyik szóvivője" - mondta Marsch az új csapatkapitányról.

Our new captain



Péter #Gulácsi will wear the armband from now on, as per a decision made on Thursday afternoon by Jesse Marsch and the coaching staff.



#WeAreLeipzig pic.twitter.com/dwvAgkpmPD