Konrad Laimer a RedBull Lipcse egyik vezéregyénisége, tehetségére pedig már több nemzetközileg is elismert klub felfigyelt.

Matthijs de Ligt szerződtetésének lezárását követően a Bayern továbbra is aktív maradna a piacon, viszont több egybehangzó értesülés szerint inkább belföldön nézelődnének.

Laimer, a Lipcse középpályása már tavasszal is össze lett boronálva a bajorokkal, a hírek szerint a leigazolását személyesen Julian Nagelsmann, a Bayern vezetőedzője szorgalmazza.

Az edző és a játékos évekig együtt dolgoztak Lipcsében, így nem árul zsákbamacskát egyik fél sem.

Leon Goretzka sérülését követően még az eddigieknél is nagyobb szükség lenne Laimerre a németek középpályáján, ez pedig felgyorsíthatja az eseményeket.

A játékos szerződése 2023-ban lejár, Fabrizio Romano értesülései szerint egy 18-20 millió eurós ajánlattal szeretnék elcsábítani Münchenbe a középpályást.

Nincsenek ezzel egyedül, ugyanis több európai klub radarján is szerepel az osztrák, habár komoly érdeklődésről egyelőre csak Nagelsmannék felől lehet hallani.

