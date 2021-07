Az új vezetőedző, Julian Nagelsmann irányítása alatt is Manuel Neuer viseli majd a csapatkapitányi karszalagot a Bayern München labdarúgócsapatánál.

A 33 éves tréner első online sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a nála két évvel idősebb világbajnok hálóőr kivételes kapitánya az együttesnek és a jövőben is az marad.

Az előző idényben a Gulácsi Pétert, Szoboszlai Dominikot és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipziggel második szakember kijelentette, továbbra is számít majd a müncheni gárda kistanácsára, amelyből ugyan most kivált a Real Madridhoz távozott osztrák David Alaba, de a jövőben is fontos szerepet tölt be a klub életében.



Fotó: Transfer News Live/Twitter

Borítókép: FC Bayern English/Twitter