Cristiano Ronaldo továbbra is klub nélkül. Axel Hellmann elárulta, hogy az Eintracht Frankfurthoz befutott egy ajánlat, amiben felajánlották számukra a 37 éves támadó szerződtetését.

November 22-én Ronaldo szerződést bontott a Manchester Uniteddel. A portugál válogatott csatár még nem írt alá új klubhoz. A német Eintracht Frankfurt elárulta, hogy felajánlották nekik Ronaldo szerződtetését.

„Még nekünk is felajánlották” - mondta a klub vezérigazgatója, Axel Hellmann Patrick Berger német újságíró szerint.

